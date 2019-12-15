意大利「沙甸魚」示威　羅馬4萬人反極右翼

意大利首都羅馬12月14日舉行「沙甸魚」（Sardines）集會，抗議極右翼聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）。現場警員估計，當天的示威活動有4萬人參與。

「沙甸魚」集會12月14日在羅馬舉行。（Reuters）

↓↓↓更多「沙甸魚」示威的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

市民當天下午在聖喬瓦尼廣場（San Giovanni Square）聚集，高唱反法西斯主義的歌曲「Bella Ciao」。當天出席集會的人包括學生、退休人士以及一些帶着小童的家長。部分民眾還在示威期間舉起有沙甸魚圖案的標語牌。

薩爾維尼除了是聯盟黨的黨魁，還曾擔任意大利的副總理兼內政部長，期間竭力打擊非法移民問題。

現年32歲的聖托里（Mattia Santori）是「沙甸魚」運動的發起人之一。他接受法國媒體採訪時稱：「（我們）一開始是反對薩爾維尼，然後（現在）成為一個重申民主（的集會）：我們反對法西斯主義、支持平等，反對不寬容、反對同性戀恐懼症（homophobia）。」

聖托里自11月起與3名朋友在博洛尼亞（Bologna）發起「沙甸魚」運動，譴責薩爾維尼宣揚「仇恨與分裂」，吸引1.5萬人參加。