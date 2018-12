意大利羅馬周六(15日)有數千人上街示威,示威者穿上黃背心,高舉印有牙買加音樂人Bob Marley歌曲「起來,站起來,為了你的權利!(Get up! Stand Up! for your right)」標語的旗幟,反對當局最新的移民政策。