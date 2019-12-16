朝鮮進行「重大試驗」　特朗普親信籲平壤勿錯失最後機會

朝鮮高層官員近日持續對美國「開火」引起美國政府內部極大擔憂，有美國議員警告稱，朝鮮不應失去同美國達成「雙贏」協議最後且最佳的機會。

朝鮮國防科學院於12月14日通過朝鮮官媒朝中社發表談話稱，13日22時41分至48分在朝鮮西海衛星發射場再次進行「重大試驗」，近來接連取得的國防科學研究成果將運用於進一步加強核戰爭威懾力。

朝軍總參謀長朴正川隨後於14日22時40分許再次發表談話展示「重大試驗」的成果。談話稱，近來國防科學院通過試驗獲得的經驗和新技術將用於研發牽制美國核威脅的新戰略武器。

朴正川表示，朝軍已做好徹底把最高領導人的任何決心付諸行動的準備。在朝美對峙的情況下，包括美國在內的敵對勢力只有克制刺激朝鮮的任何言行，才能平安度過年末。為此，面對敵對勢力，朝鮮應作好對話和對抗的兩手準備。

韓聯社12月15日報道對此分析稱，朴正川在談話中提及「美方要克制刺激性言行」和「平安度過年末」，意在為今後的朝美對話留出餘地。而美國國務院對朝特別代表比根（Stephen Biegun）12月15日訪韓將為朝美緊張局勢帶來轉機。

美國《國會山報》12月15日報道，面對朝鮮近來不斷的「挑釁行為」，美國議員們也逐漸開始擔憂朝鮮究竟會給美國帶來什麼「聖誕禮物」。

美國總統特朗普（Donald Trump）的親信、美共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）發出警告稱，「若朝鮮恢復核試驗或洲際導彈發射，他們將失去同特朗普總統達成雙贏協議的最後也是最佳的機會」。

格雷厄姆還表示，「我們不會允許朝鮮擁有利用核武器打擊美國的軍事力量，因此（朝美）有可能進入衝突階段」。

共和黨參議員米特·羅姆尼（Mitt Romney）對於「朝鮮是否在2020年新年進行新的挑釁行為」的問題回答稱，「無法預測朝鮮會採取什麼行動，但朝鮮問題始終令人憂慮」。

羅姆尼強調稱，「他們（朝鮮）完全得不到信任，歷史證明他們所說的話和行動總是不符，我認為我們應該對朝鮮採取非常嚴厲的制裁」。

民主黨參議員克里斯·墨菲（Chris Murphy）主張稱，「特朗普總統認為自己可以同朝鮮最高領導人金正恩達成協議，但這根本不可能」，因此「他需要幫助」。