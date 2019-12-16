美指涉闖基地予以驅逐　中國大使館人員稱迷路

美媒12月15日引述知情人士報道稱，2名中國大使館人員在9月開車闖進維珍尼亞州諾福克附近一個有特種部隊駐紮的軍事基地後，美國以兩人涉及間諜活動為由，秘密地驅逐他們。惟最終被美軍人員截停的中國外交人員表示他們是迷路了。

《紐約時報》12月15日的報道稱，在中美兩國於地緣政治和經濟方面的競爭愈來愈多之際，事件令特朗普政府對中國在美間諜活動的憂慮加深。圖為12月14日美國總統特朗普在馬里蘭州安德魯斯空軍基地登上總統專機前，向在場人士揮手。（AP）

美國《紐約時報》12月15日引述知情人士報道稱，美國官員相信兩名中國使館人員中，至少一人是以外交官身份掩護進行工作的情報人員。兩人開車逃避美國軍方人員的追逐，直至他們的去路被消防車堵住才停下。當時兩名中國外交人員說他們是迷路而非闖入該處。惟美國最終仍以兩人進行間諜活動，將他們秘密驅逐出境。

這是美國1987年驅逐中國使館官員後再發生類似情況。而美國及中國政府暫時未有回應此事。美國聯邦調查局一名發言人拒絕回應事件。路透社對美國國務院的查詢則未獲回應。路透社暫未能聯絡到中國外交部及中國駐華盛頓大使館尋求回評論。

一名知情的執法人員向路透社證實《紐約時報》報道真確。

中國外交人員：誤會美警衛指示以及迷路

該報引述知情人士指出，兩名涉事中國外交官9月時與各自的妻子開車，來到維珍尼亞州一個有特種部隊駐紮的基地的入口檢查站。一名警衛發現他們沒有進入基地的許可，要求他們駛入閘門再迴轉離開。不過他們的汽車一直開進基地，以及逃避追逐他們的美軍人員。他們一直開到去路被被消防車堵住才停下。

他們其後向美國方面表示，是誤會了警衛的英語指示，以及純粹是迷路。但美國官員相信他們在測試基地的保安。此外美方認為兩名中國使館人員中，至少一人是以外交官身份掩護進行工作的情報人員。

美國推出新規例 限制中國外交人員行動

「闖入基地事件」發生後，美國務院10月公布針對中國外交人員的新限制，要求他們在與美國官員會面以及訪問教育及研究機構之前提供通知。

《紐約時報》報道稱，中國方面指控美國違反維也納條約法公約（Vienna Convention on the Law of Treaties），但沒有以驅逐美方官員作為報復。該報在報道指出，這可能因為是中國官員知道涉事外交人員在企圖進入美國敏感基地一事上已超越其職權。

中國報章《環球時報》總編輯胡錫進12月15日在個人Twitter帳戶上發文，稱一知情人士在電話中向他說，事件真實情況與美國官員所講以及《紐約時報》的報道有分別。胡錫進在推文中寫道：「我相信中國官方將會澄清。」