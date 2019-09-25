美國前情報官員企圖當中國間諜被判監10年

一名美國前情報官員承認意圖為中國做間諜，並獲取酬勞。美國司法部9月24日宣布他間諜罪成，判囚10年。

美國前情報官員漢森承認意圖為中國做間諜，9月24日宣布他間諜罪成，判囚10年。（AP）

60歲的美國國防情報局前情報人員漢森（Ron Rockwell Hansen），2018年6月被捕，他當時正準備登機前往中國。

他3月時承認，意圖將美國的國防機密資料交予中國，獲取80萬美元酬勞。美國司法部9月24日宣布他間諜罪成，判囚10年。

精通中文和俄文的漢森是退役陸軍官兵，2006年入職國防情報局，獲得接觸高度機密資料的權限。

根據認罪協議，他承認在2014年受中國招募做間諜，並由國防情報局一名官員身上，取得中國認為有價值的文件，當中涉及美國軍事敏感材料。

漢森同時承認，曾指導有關官員避過偵查記錄及傳送文件，並教對方如何隱藏及清洗所得金錢。該名官員及後向上級通報。

近幾個月有數名美國情報官員為中國從事間諜活動而被定罪，除了漢森外，還包括向中國情報人員提供3份美國政府絕密文件的前中情局官員馬羅裏（Kevin Mallory），以及擁有香港永久居留權的前美國中情局（CIA）特工李振成（Jerry Chun Shing Lee）。

司法部助理檢察長德默斯（John Demers）在聲明指出，這些案件顯示中國政府的間諜活動，對美國國家安全的威脅。