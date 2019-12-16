中印邊界問題特別代表會議　或提及RCEP

印度與中國或於12月21日在北方邦亞格拉（Agra）舉行中印邊界問題特別代表第22次會晤。印度政府有消息人士指，雙方屆時可能討論有關《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的議題。

圖為2018年11月24日，王毅與印方特別代表多瓦爾在四川成都舉行中印邊界問題特別代表第21次會晤。（中國外交部）

印度廢除給予克什米爾特殊自治地位的憲法第370條後，巴基斯坦對此表示「強烈譴責」。由於中國在國際上公開支持巴基斯坦，再加上印度宣布不加入RCEP，中印關係的僵勢持續。

《印度時報》（Times of India）16日報道，印度為緩和與中國的關係，正考慮把會晤地點由德里改到亞格拉。

報道引述政府消息人士稱，若按計劃進行會面，中國外交部長王毅會在20日飛抵德里，並於隔天前往亞格拉出席會議。

媒體指，兩國代表上次在成都會晤時，王毅帶印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）遊覽青城山。這次選址亞格拉，多瓦爾可以帶王毅參觀當地著名的建築泰姬陵（Taj Mahal）。

印度總理莫迪（左）未加入15國11月4日發表的將在2020年簽署RCEP的聯合聲明。圖為11月13日中國國家主席習近平（右）與莫迪在巴西會晤。（新華社）

中印邊界問題特別代表會議已多年陷入僵局，沒有太大進展。中印原訂在9月舉辦第22次會晤，不過由於王毅希望在此之前先訪問阿富汗和巴基斯坦，再從巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）直飛印度。印度不想令外界誤以為中國介入調解印巴糾紛，因而拒絕王毅造訪，導致這場會議延宕至今。

中國國家主席習近平同印度總理莫迪10月11日至12日在印度金奈舉行第二次非正式會晤。報道分析稱，多瓦爾與王毅的會晤仍然重要，原因是它至少可在是次中印領導人峰會的基礎上，確保實際控制線（LAC，Line of Actual Control）相對和平。

消息人士還指出，多瓦爾與王毅將在會上重新審議兩國雙邊關係所有相關的議題，還會討論印度退出RCEP的決定。