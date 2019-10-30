印度最後一刻提出新要求　中國支持的RCEP受阻？

東盟系列會議即將召開，區域全面經濟夥伴關係協議（RCEP）有望取得突破，但是印度方面仍抱着抵制態度。

彭博社10月30日報道稱，知情人士透露，同意了世界最大的地區貿易協議條款後，印度不斷在最後一刻提出要求，這有可能使得亞洲領導人無法在曼谷東盟會議上宣布在這項16國協議上取得突破。

這位知情人士說，近日來，印度提出了更多的要求，令其他談判代表憤怒。這些知情人士還說，領導人們計劃於11月4日在東盟會議期間宣布一份初步協議。

知情人士還說，首席談判代表們仍然有信心在10月31日的會議上，能夠在削減關税的協議上取得廣泛的共識。

報道稱，任何聲明都將為這些國家在未來幾個月裏敲定法律框架的細節鋪路。

一名印度官員說，在10月早些時候的非正式海邊會晤中，印度總理莫迪（Narendra Modi）獲得了中國國家主席習近平的保證後，同意繼續推進協議。

但是報道指出，一名印度官員說，在一份廣泛的RCEP協議完成後，印度提出了新的要求。兩名印度官員還說，莫迪政府會尋求獲得更多的讓步，但是可能會簽署協議，因為擔心印度會被排除在聲明之外，使得它不得不同其他國家在雙邊的基礎上談判。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）美國-印度專家（Richard Rossow）說：「由於印度的不妥協，我一直懷疑一份牢靠的RCEP協議能否完成。」

新加坡亞洲貿易中心貿易政策分析師桑切斯（Juan Sebastian Cortes-Sanchez）說，在曼谷，RCEP協議很有可能被通過，即使協議沒有最終完成。「我們預計他們會簽署一些東西，因此它們能夠繼續推進它。」

與此同時，路透社10月29日報道稱，美國與中國之間的緊張關係對中國支持的RCEP反而產生了推動的作用。分析人士說，當東南亞國家領導人本週在泰國曼谷開會的時候，這項協議有可能取得重大進展。

路透社引用新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所的東盟研究中心主任唐秀蒙（Tang Siew Mun）的話說：「我們聽到人們說隧道盡頭的亮光了。實際上，這個隧道並不長。」唐秀蒙說：「現在勢頭有了，需要政治家把事情做完就行。」

RCEP共有16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球3份之1的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協定，它將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）2019年9月份在新加坡出席會議時還批評了中國的貿易政策。《印度斯坦時報》報道稱，在談到RCEP磋商進展緩慢的原因時，蘇傑生直接點名中國，聲稱「印度最擔心的是與中國的經貿關係影響印度在RCEP中的利益」，「因為印中間還存在巨大的貿易逆差」。