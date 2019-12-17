日韓貿易管理局長級政策對話會結束　雙方找到共通點同意再會面

日本和韓國政府12月16日在東京舉行貿易管理局長級政策對話會議，這是兩國貿易管理部門時隔3年半以來再次舉行局級政策對話會議，也是兩國自7月日本加強半導體材料出口管制以來的首次對話。對話會結束後，雙方表示從中找到共通點，並同意再度會談。

新華社12月16日引述日本媒體報道，會議上半程討論近日貿易管理的國際形勢，後半程則主要就日本強化對韓國出口管制措施交換意見。路透社同日報道，是次會議比預定時間「加時」逾3小時

日本經濟產業省貿易管理部長飯田陽一和韓國產業通商資源部貿易政策官李浩鉉出席會議。兩人在會議開始前握手及寒暄，但沒發表評論。李浩鉉表示，日韓雙方找到共通點，就是兩國需要尋求在出口系統上進行有效的管理，以及他們會繼續對話，以處理待解決的問題。

韓國產業通商資源部貿易政策官李浩鉉出席會後記者會。（Reuters）

李浩鉉在一個新聞簡報會上表示，韓方已解釋說，必需盡快重返7月1日前的狀態。他說韓日雙方在某程度上對一些事情有不同的看法，「但整體來說我可以告訴你，我們增加互相理解。」

日本經濟產業大臣梶山弘志在會議結束後對記者團表示會面有進展，並指會上雙方就各自出口管理體制交換意見，雙方一致同意繼續進行政策對話和意見溝通，以解決兩國間懸而未決的問題。他說下次政策對話會議將於不久將來在韓國首爾舉行。

韓聯社引述韓國產業通商資源部報道指，雙方決定對兩國出口管理和營運情況作出改善，今後繼續舉行解決出口管理政策的對話和溝通，並決定儘早在首爾舉行第8次對話。惟報道指出，這次會議沒有得出結論。

日本政府7月初針對韓國實行氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫出口管制，8月底不再把韓方列入獲得貿易便利國家的「白名單」。上述3種產品是製造晶片和智能手機等電子產品過程中的重要原料。不過，11月日韓兩國政府同意重啟貿易管理對話。