美民主黨眾議員反對彈劾特朗普　擬「過檔」共和黨

美國眾議院最快或於12月18日就「通烏門」事件對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾條款作全院表決。美國媒體報道指，其中一名反對彈劾的民主黨眾議員有意馬上轉投共和黨，並且觸發屬下最少6名幕僚辭職。

眾議院10月底時就是否向特朗普展開彈劾調查進行決，結果僅兩名民主黨眾議員反對，他們分別是新澤西眾議員范德魯（Jeff Van Drew）和明尼蘇達州眾議員彼得森（Collin C. Peterson）。

《紐約時報》引述消息指，范德魯曾稱自己13日與特朗普會面，就轉投共和黨尋求意見，並獲對方大力支持；他更在15日向助手表示，預料最快在本周內轉投共和黨。范德魯認為彈劾程序充滿分歧，而且太接近2020年總統大選。

范德魯「過檔」的消息或引發幕僚集體請辭。《華盛頓郵報》（Washington Post）取得范德魯在華府的5名幕僚的請辭信，內容指范德魯加入特朗普領導的共和黨，決定令人惋惜，並且與當初加入其辦公室時所賦予的價值不相符，對范德魯深感哀傷和失望。

范德魯在新澤西的高級幕僚多爾蒂（CeCe Doherty）接受《費城問詢報》（Philadelphia Inquirer）訪問時稱，擊敗特朗普是其主要目標和從政原因，強調自己無法在一個道德和價值觀不相符的辦公室繼續工作。