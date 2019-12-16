【彈劾特朗普】美民主黨去信麥康奈爾　要求博爾頓在內4人出庭

美國民主黨藉的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）12月15日寫信給共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），要求傳召包括前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在內4人，就彈劾總統特朗普（Donald Trump）調查現身國會作供。

舒默在信中表示，在1月舉行的彈劾特朗普聆訊必須公平，考慮所有相關事實。他提議，傳召白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）與其副手布萊爾（Robert Blair），以及博爾頓，還有行政管理和預算局負責國家安全項目的助理局長達菲（Michael Duffey）屆時到國會作證。

麥康奈爾的發言人15日稱，預計麥康奈爾將和舒默會面。彈劾特朗普的議案本周於眾議院投票表決。民主黨人掌控眾議院，彈劾條款正常而言都會獲得通過。之後，參議院會在1月舉行審訊。

眾議院程序委員會會在17日召開會議，決定彈劾辯論時間長短，以及什麼時候表決等議題。眾議院會在18日就彈劾條款進行辯論並尋求同一天內表決。部分民主黨籍的眾議員或因2020年大選選情轉而反對彈劾特朗普。惟即使如此，預計難阻特朗普彈劾條款在眾議院通過，之後特朗普彈劾案會進入共和黨掌控的參議院進行審理。