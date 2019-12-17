中企擬收購英鋼鐵企業計劃傳談判破裂　敬業集團闢謠

中國民營鋼企收購英國第二大鋼鐵企業計劃「處於失敗的邊緣」，英國媒體12月16日爆出該消息後，涉及收購的中國敬業集團和英國官方隨即否認緊急闢謠。

據英國《星期日電訊報》12月15日引述不具名消息源的話稱，中國敬業集團收購英國鋼鐵公司（British Steel）一案「處於失敗的邊緣」。

受脱歐不確定性以及市場需求下降等因素影響，英國鋼鐵公司於2019年5月陷入財政危機。（VCG）

英國鋼鐵公司是英國第二大鋼鐵製造商，2019年5月宣布破產後，被英國政府屬下的破產管理署接管。2019年11月10日，中國敬業集團與英國鋼鐵達成協議，以約7,000萬英鎊的價格收購後者。英國《衛報》稱，這筆交易可以挽救該廠4,000多個工作崗位，其中大部分在斯肯索普鋼鐵廠。

英國《衛報》還透露，英國政府現在每天需支付100萬英鎊維持這一鋼鐵廠生存，英國政府為維持英國鋼鐵公司生存的成本已超過2億英鎊。「這一收購案的任何拖延都會讓英國政府感到不安，如果該交易遭遇挫折，將是對政府的挑戰，任何延誤都將減弱英國鋼鐵公司對其他買家的吸引力。」

對於上述收購談判失敗的傳聞，中國敬業集團發言人在16日的聲明稱，「在11月10日簽署協議後，敬業集團和相關部門在獲得完成交易所需的批准方面繼續取得進展，並仍有信心在新的一年裏實現目標。任何相反的建議都是完全不正確的。」

中國敬業集團發言人還證實了未來10年向該公司投資12億英鎊的計劃，新增資金將用於升級工廠和機器，改善其環保性能和效率，這將有助於確保英國鋼鐵公司的長遠發展。