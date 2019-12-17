東京迪士尼門票世界最低不及上海　日媒：顯示日本正變窮

日本媒體對比世界六座城市迪士尼樂園的門票價格，結論是日本最低，僅為美國加州的約一半，甚至低於上海。日媒認為，原因不僅是日圓貶值，也顯示日本「正在變得貧窮」的現實。

《日本經濟新聞》12月13日發表題為《東京迪士尼門票低於上海》的文章稱，從海外來看，日本商品和服務的價格低廉日趨突出。

該媒體調查了世界迪士尼樂園成年人單日門票（當日票，僅限1個樂園，截至10月31日），換算為日圓的價格，日本東京為7,500日圓，僅為美國加州（13,934日圓）的一半左右。與法國巴黎（11,365日圓）、上海（8,824日圓）和香港（8,811日圓）相比，低廉程度也顯得突出。

文章稱，相同的現象在迪士尼樂園以外也很明顯。例如在26個國家和地區運營「大創」的大創產業，在日本作為「100日圓店」而聞名，但相同商品在美國約為162日圓，在巴西為215日圓，在泰國為214日圓。在中國生產的商品也很多，但在中國也達到153日圓。

此外，日本的酒店也很便宜。如果自12月13日起以1晚2名成年人預訂倫敦的五星級酒店， 1間特大床房（50平方米）約為17萬日圓。如果是東京，相同條件則只需約逾7萬日圓。

文章分析稱，關於這種價格差，日本匯率被過度低估被認為是原因之一。參考英國《經濟學人》雜誌的「巨無霸指數」，與實際匯率相比，日圓對美元和泰國泰銖貶值46%至50％以上，貶值程度突出。

然而，日圓貶值僅是原因之一。日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣表示，「如今的價格差處於難以通過匯率加以說明的局面」。

目前，日本企業的加薪放緩，工薪階層的消費意願無法提高。結果，物價持續低迷、經濟也無法改善的「負循環」正在導致日本的購買力下降。

經濟合作與發展組織（OECD）等機構的數據顯示，如果以1997年的實際工資為100，2018年的日本為90.1，持續減少。而在其他國家中，美國為116，英國為127.2等，均呈現增加傾向。