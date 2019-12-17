美朝談判限期臨近　中俄向聯合國安理會提交朝鮮問題草案

美朝無核化談判進展緩慢，朝鮮近來多次向美國發出警告，要求美國在2019年年底前做出改變，否則朝鮮將選擇新的對抗道路。中俄則向聯合國提交了解決朝鮮問題的方案。

中國外交部發言人耿爽12月17日在記者會上宣布，中國和俄羅斯在17日凌晨共同向聯合國安理會提交了關於政治解決朝鮮半島問題的決議草案。

俄羅斯衛星通訊社12月17日稱，該通訊社獲得一份俄中起草的聯合國決議草案，其中呼籲儘快恢復朝核問題六方會談。

草案文件指出，安理會呼籲「儘快恢復六方會談或者以任何其他類似模式重啟多邊磋商，通過對話促進和平、全面地解決問題，緩和朝鮮半島及其周邊緊張局勢，推進東北亞地區和平共處和互利合作。」

《今日俄羅斯》12月17日也報道稱，12月16日，中國和俄羅斯向聯合國安理會提議解除對朝部分制裁。該媒體獲得了這份提議草案的複印本。

草案建議解除對朝鮮出口雕塑、海鮮、紡織品的禁令；解除對在海外工作的朝鮮人的禁令，終止在2017年提出的要求這些朝鮮人在下週之前被遣返的規定。

草案還提議安理會允許朝鮮出口、轉讓和銷售平民所需的一系列物品；並認為朝韓之間的鐵路項目，以及用於建設鐵路軌道的材料應該免於制裁。

中俄讚賞美朝舉行談判以及各方為緩和半島軍事緊張狀態而做的努力，例如韓美無限期推遲聯合軍演。

決議草案還歡迎美朝在所有級別上繼續對話，旨在建立新的美朝關係，相互信任、共同努力建設朝鮮半島持久穩定的和平；呼籲通過多邊對話促進和平與全面的解決方案，建議恢復朝鮮、韓國、中國、美國、俄羅斯、日本之間的「六方會談」，或者啟動「任何類似形式的多邊磋商」。

目前尚不清楚安理會15個理事國何時會就這項決議草案進行表決。草案通過需要得到9個理事國的贊成票，其中包括中、美、英、法、俄5個常任理事國。倘若有一個常任理事國投出反對票，草案都將無法通過。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示，與安理會理事國的談判將於17日開始，中俄提議解除對朝部分制裁「與朝鮮核試驗沒有直接關係，這是一個人道主義問題」。