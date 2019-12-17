全球性別差距報告：日本跌至121位在發達國家中墊底　中國106位

世界經濟論壇（WEF）12月17日公布2019年《全球性別差距報告》，報告在「經濟參與及機會」、「教育程度」、「健康及存活」與「政治授權」四方面，列出153個國家及地區的排名。日本總排名為121，在全球已發展經濟體中墊底。中國總排名較日本及韓國高，為106位，但在「健康及存活」方面排最尾。

《全球性別差距報告》預測，消除整體全球性別差距要99.5年。圖為2019年12月13日，一女孩在巴西示威現場（AP）

報告指出，中國排名106，比去年跌3位，報告認為，其政治維持由男性主導；經濟的領導地位同樣很大地維持對男性的保護；教育實際上結束了性別差距；但在「健康及存活」方面，因為出生率的性別比例有很大偏差，所以排在153位，敬陪末座。

日本排121位，比排108位的韓國及112位的印度更低。報告指出，在政治方面，日本從未有女性擔任過首相，而女性議員只佔整體10%，處於全球最低水平。在經濟方面，女性只佔管理層及高級員工等職位15%。

北歐國家繼續領先

排第一名的依然是冰島，該國已是連續11年的榜首，挪威、芬蘭和瑞典緊隨其後。

另外，報告預測，在「經濟參與及機會」方面，全球男女需要257年才能消除性別差距，而消除整體全球性別差距要99.5年，比去年預測的108年有所減少。