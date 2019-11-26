中國人權研究會：美國性別歧視嚴重　阻礙婦女人權實現

中國人權研究會周二（26日）發表題為《美國長期存在的性別歧視問題嚴重阻礙婦女人權的實現》的文章，指美國不但至今仍未批準聯合國核心人權公約之一的《消除對婦女一切形式歧視公約》，又稱美國內存在的性別歧視問題亦日益惡化，嚴重阻礙婦女人權實現。

文章指，性別歧視是美國社會存在的一個嚴重問題。（視覺中國）

文章指，性別歧視是美國社會存在的一個嚴重問題，「美國婦女受到長期的、系統的、廣泛的、制度性的歧視，各種公開的、隱蔽的性別歧視現象觸目驚心，主要表現在經濟領域性別不平等、婦女遭受暴力侵害情況嚴重、少數族裔婦女健康權利缺乏保障等方面」。例如在遭受暴力侵害方面，文章稱美國平均每3名婦女中就有1人受到過家庭暴力傷害；調查顯示，在美國軍隊中有超過32%的女性表示曾遭受過性侵犯，有80%的女性表示曾遭到過性騷擾。文章又稱，美國性別歧視問題嚴重妨礙婦女人權的實現，加劇美國社會不平等狀況，也阻礙國際人權事業的發展。

文章認為，美國存在嚴重的性別歧視問題有其深刻的、多方面的原因，包括由來已久的性別歧視傳統、父權制文化，尤其是社會制度的弊端，以致性別歧視問題難以有效解決的根本性障礙。

文章在最後強調，美國多年來在人權問題上奉行「雙重標準」，一直把人權作為指責和干預他國的政治霸權工具，而對自身存在的包括性別歧視在內的嚴重人權問題卻視而不見，「美國的所作所為，不僅與人類共同的人權價值背道而馳，而且愈來愈成為國際人權領域的『攪局者』和『麻煩製造者』，嚴重損害了國際人權事業的健康發展」。

（新華社）