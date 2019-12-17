韓國樓價高企　青瓦台呼籲高官賣樓配合「辣招」

韓國近年樓價高企，政府12月16日推出調控措施，壓抑樓價繼續上升。總統府青瓦台同日建議秘書官級別以上幕僚，如果在首都圈（即包括首爾市、仁川市、水原市等）擁有兩個以上住宅單位，於半年內賣樓只留一個。

首爾和附近地區住宅供應短缺，加上低成本按揭，新樓需求不斷增加。（美聯社）

總統府負責與民溝通的首席祕書尹道漢表示，幕僚長盧英敏勸告高級幕僚以身作則積極配合政府實施樓市調控措施，尤其是在首都圈擁有兩個住宅單位的總統府高層公職人員盡快出手。

根據高官所申報的財產，共有11名高官於首爾市江南三區等樓市投機和過熱地區有兩個以上住宅單位。公職人員將於3月申報財產，屆時將得知高官有否響應青瓦台的號召。

金融委員長率先宣布將賣樓

韓國金融委員會委員長殷成洙17日警告提防樓市泡沫，認為樓價大跌只是時間的問題，未知會於未來五年或十年內發生。

殷成洙也率先響應青瓦台呼籲，在世宗市擁有物業的他，宣布將會出售住宅單位，並稱已經通知租戶。他目前在首爾市另有一間物業。

首爾和附近地區住宅供應短缺，加上低成本按揭，新樓需求不斷增加。政府宣布推出調控措施，包括收緊買樓的貸款規定，擴大設立新樓預售價格上限，並對持有多個住宅單位的人士增加物業稅。