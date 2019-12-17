韓國悄悄引進美國尖端武器裝備　被指慎防激怒中國與朝鮮

韓國當局被指悄悄引進美國4架全球鷹無人駕駛偵察機，有分析指，韓國不想高調聲張購進全球鷹，原因是朝鮮批評。此外，韓國方面也被指可能要顧及北京的感受。

韓國《朝鮮日報》12月17日報道，韓國政府看朝鮮臉色偷偷引進美國全球鷹無人機。韓國軍方當局決定不公開即將從美國引進的全球鷹相關內容。言下之意，不僅引進全球鷹的相關活動，連移交日期也不會公開。

對於這一方針，軍方內外有言論稱：「繼引進F-35A後，引進偵察機也要看朝鮮的臉色。」

韓國政府低調引進全球鷹無人偵察機，用意或是防止刺激中國和朝鮮。（Getty）

全球鷹1號飛機原定於12月17日移交韓國，但由於天氣等原因推遲。軍方有關人士稱：「軍方已經決定不會先行出面告知全球鷹抵達韓國」，「這是出於監視、偵察資產隱秘性的考慮。」

但韓國軍方內外有批判聲稱，對全球鷹相關內容一律不予公開的決定是源自於對朝鮮的低姿態。全球鷹可以在距離地面20公里的高空，利用雷達和紅外線探測裝備等，識別地面30釐米大小的物體，作戰半徑為3,000公里，可24小時監視朝鮮半島全境。這就意味着對朝監視網變得更加嚴密，朝鮮可能因此表現出敏感的反應。

報道稱，全球鷹系韓國前總統盧武鉉政府時期推進的引進計劃，在前總統朴槿惠政府時期確定引進。截止到2020年年初，韓國政府將投入8,800億韓圜預算購入4架全球鷹。

法國國際廣播電台則提到韓國不願激怒北京，中國外交部長王毅剛剛訪問韓國，未知是否批評談及全球鷹案。

韓國軍方對隱形戰鬥機F-35A的相關事項閉口不談，戰力部署也以非公開的形式進行，但2019年3月的首個交接儀式發佈了報道資料

近期，朝鮮接連宣布進行「重大試驗」，朝鮮半島局勢再起波瀾。朝鮮宣布於12月7日下午在西海衛星發射場進行了一次「極其重大的試驗」，隨後又在14日宣布最新試射消息。

隨後，美國國務院對朝政策特別代表比根（Steve Biegun）15日飛抵韓國。16日上午，韓國總統文在寅在青瓦台會見比根。韓國《亞洲經濟》稱，雙方討論讓朝鮮重返談判桌的方案等，韓國重點發揮無核化談判的「中間人」角色作用。但有人擔心，朝美近來惡語相向，隔空罵戰的對峙局面仍在持續，文在寅想要製造扭轉局面的契機，從現實條件來講並不容易。