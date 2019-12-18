美國眾議院通過1.4萬億美元預算案　避免政府停擺

美國眾議院12月17日通過1.4萬億美元預算案，避免政府停擺。預算案內容包括提高購買煙草年齡至21歲，並永久廢除《平價醫療法案》（Affordable Care Act）的部份徵稅。預算案將交由參議院表決，議員期望於21日政府耗盡資金前通過。

美國眾議院通過預算案，避免政府停擺。（美聯社）

民主黨控制的眾議院分開兩項法案表決，首先以297票贊成、120票反對通過首項牽涉民生撥款的法案。另外一項涉及軍方和國土安全部開支的法案則以280票贊成、138票反對同樣獲得通過，但當中有三分一民主黨眾議員倒戈，主要因為法案涉及興建美墨邊境圍牆的13.7億美元費用。

預算案最大筆的開支屬於國防部，金額達7380億美元，比起去年多220億美元。國防部將利用撥款成立太空軍，並向聯邦員工提供12周的育嬰假。預算案同時撥款4.25億美元協助地區政府準備大選，部份開支用於加強基礎設施抵抗網絡攻擊。預算案也為聯邦槍械暴力研究預留2500萬美元。

白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）表示，預計總統特朗普（Donald Trump）本周將簽署預算案。她形容，特朗普對預算案的最終內容感到滿意。