美國眾議院通過增設三個月有薪育嬰假　伊萬卡功不可沒

美國眾議院12月11日通過《國防授權法》（National Defense Authorization Act），內容包括為聯邦員工增設12周的有薪育嬰假。身兼白宮顧問的「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）向來在增設育嬰假的議題不遺餘力，對於推動共和黨人支持方案可說是功不可沒。

增設有薪育嬰假的方案向來不受共和黨歡迎，伊萬卡出任白宮顧問以來一直積極進行遊說工作。（美聯社）

民主黨控制的眾議院以377票贊成、48票反對通過《國防授權法》。法案將交付共和黨控制的參議院表決，預料將會通過，之後交由總統特朗普簽署。特朗普表示，法案通過後將盡快簽署。

美軍成員本來已經享有有薪育嬰假，不過假期日數視乎服役部門而定。法案正式通過後，所有美軍成員將享有三個月的有薪育嬰假。

民主黨向來支持增設有薪育嬰假，不過遭到共和黨反對。伊萬卡出任白宮顧問以來，一直向國會議員積極遊說有關幼兒服務和有薪育嬰假的議題。伊萬卡亦曾與支持增設有薪育嬰假的Reddit創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian）會面，討論議題。

白宮12日舉行有關幼兒服務和有薪育嬰假的峰會，邀請提倡者、議員、私人企業的行政總裁和政府高官出席。伊萬卡形容，通過有薪育嬰假和幼兒服務改革讓每一個美國家庭有自由擁抱工作的尊嚴和建立家庭的快樂。她指出，希望讓每一名家長得到資源和支持，為家庭作出最好的決定。

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