基辛格向白宮透露與習近平會晤內容：習近平說更想與特朗普打交道

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）11月訪華時，曾兩次會晤中國國家主席習近平。白宮經濟顧問庫德洛12月18日向媒體表示，這次會晤的詳情已經傳達給美國總統特朗普（Donald Trump），其中習近平向美方表示，他更想與特朗普打交道，而不是美國民主黨，因為民主黨不是討論重點貿易議題，而是人權與其他議題。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）12月18日引述庫德洛表示，基辛格11月訪華時曾兩次會晤習近平，庫德洛不願透露96歲高齡的基辛格是否北京和華盛頓之間秘密溝通渠道的一部分，還是單獨的渠道。

庫德洛稱，在對華一個星期的訪問中，基辛格曾兩次與習近平舉行會晤，他還見到了其他「大人物」。

根據庫德洛的轉述，基辛格透露在會談中，習近平稱，他更願意與特朗普打交道，而不是民主黨，因為民主黨「不會討論關鍵的貿易問題，而是會繼續討論人權和其他問題。」

庫德洛：美方支持香港問題和平解決

特朗普此前曾多次指責中國在貿易談判中拖拖拉拉，稱北京希望與一位民主黨總統打交道。但庫德洛很快補充說，特朗普總統的立場很清楚，「我們支持自由與民主，香港（問題）和平解決，當然，我們反對向穆斯林與維吾爾人施予『粗暴對待』。」

庫德洛稱，基辛格於兩周前抵達白宮，把從習近平得到的信息傳達給白宮。庫德洛稱，他「立即」將基辛格的信息寫下來，並傳達給特朗普。基辛格的發言人尚未對庫德洛的上述言論發表評論。

在香港與新疆問題上，中美分歧近來持續擴大，並使雙邊關係緊張局勢加劇。美國總統特朗普於11月27日簽署了美國國會兩院一致通過的《香港人權與民主法案》與《保護香港法案》，使其成為法律。北京對此表示強烈譴責，並公布反制措施。

12月4日，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上就美國國會眾議院通過《2019年維吾爾人權政策法案》發表談話時表示，該案蓄意詆譭中國新疆的人權狀況，嚴重干涉中國內政。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。