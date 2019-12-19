澳洲森林大火威脅持續　新南威爾斯省進入緊急狀態

澳洲連日遭受高溫炎熱天氣影響，再加上森林大火威脅仍未解除，新南威爾斯省12月19日宣布當地進入緊急狀態，是在兩個月內的第二次。

受到森林大火所引起看灰塵和煙霧影響，悉尼空氣污染問題嚴重，平時清楚可見的地標歌劇院（左）就像消失在濃霧中。（Reuters）

新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）19日在省府悉尼表示，當地未來數日面對最大憂慮是難以預測的情況，強風加上極端高溫，因此與緊急部門商討過後，決定該省進入為期七日的緊急狀態。她亦指，自己身為省長，因此作出有關決定，現時仍未通知正在海外休假的總理莫里森（Scott Morrison）。

當地目前有100宗森林大火，當中有超過一半仍未受到控制，加上氣象局預測未來數日氣溫超過攝氏40度，令滅火工作非常困難。根據緊急狀態條例，消防部門獲授權使用及調配政府物資、強制居民撤離、封閉道路及設施的權利。

受到森林大火影響，悉尼附近共有三個火頭，市內繼續被灰塵和煙霧濃罩，空氣污染指數升至危險水平，民眾紛紛自備口罩外出。當地的能見度同樣受到影響，著名地標歌劇院及港灣大橋都灰矇矇一片。而臨近聖誕及新年長假期，貝雷吉克利安呼籲到當地度假的民眾提高警惕，應對旅程可能隨時更改的可能。