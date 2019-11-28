【澳洲大火】19歲義務消防員涉縱火點7火頭　折返現場救火被捕

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澳洲新南威爾斯州山火持續，至今已造成至少6人死亡，六百間房屋被毀，近170萬公頃土地被焚毀，災區更蔓延至樹熊棲息地，有專家估計逾千隻樹熊葬身火海。當大家努力撲火之際，一名19歲的義務消防員，卻被揭縱火燃點7個火頭，然後再返回現場救火，即日被捕。其所屬消防局發聲明，嚴斥其行為「終極背叛整個團隊及社區」。

澳洲新南威爾斯州山火持續，一名19歲義務消防員被揭縱火後再返現場救火，最後被捕。（視覺中國）

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該名19歲義務消防員隸屬新南威爾斯省鄉村消防局（Rural Fire Service／RFS），他被發現周二下午（26日）在貝加山谷（Bega Valley）河邊點燃火頭後離開，其後會合救火團隊，返回現場一同救火。兩小時後，他在火場以涉嫌縱火被捕，被指在10月17日開始，曾在其他地方點燃6個火頭，他暫時獲准有條件保釋，並於下月17日再次上庭。

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其所屬的消防局昨日（27日）發聲明，表示已辭退涉事義務消防員，「對其行為零容忍」，又透露團隊感到非常憤怒，「因一個人的行為會影響整個團隊的聲譽及破壞他們的功勞」，形容其行為「終極背叛整個團隊及社區」。

（綜合）

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