佩洛西未透露何時提交彈劾案　參議院兩黨領袖將會面

美國眾議院12月19日通過兩項針對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾議案，惟議長佩洛西（Nancy Pelosi）未有透露什麼時候將彈劾案送往參議院，強調需要了解參議院的審訊架構後才會展開下一步程序。另據美媒報道，參議院兩黨領袖即將會面，討論審訊程序。

共和黨參議院領袖麥康奈爾拒絕民主黨要求，傳召署理幕僚長馬爾瓦尼和前國家安全顧問博爾頓等人到參議院審訊作供。（AP）

按照美國憲法規定，眾議院需要任命「彈劾經理人」（impeachment manager），將彈劾案交予參議院，審訊方能正式啟動。佩洛西質疑由共和黨控制的參議院，未能提供公平審訊的安排，不滿共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）拒絕在審訊上傳召民主黨要求的證人作供。

她沒有透露有關下一步的安排，也未有排除眾議院拒絕將彈劾案交到參議院的可能性，但期望參議院能就彈劾程序取得百分百的共識，然而再決定派出多少及提名誰人擔任彈劾經理人。

美國電視台MSNBC報道指，麥康奈爾19日將與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）會面，討論參議院的彈劾審訊程序。麥康奈爾批評民主黨人「過於害怕」將彈劾案送到參議院，形容這等同佩洛西承認被打敗。舒默則反駁指麥康奈爾無意舉行公平審訊，認為共和黨人企圖舉行現代史上最趕急的彈劾審訊，又認為有4名證人出席是十分合理的審訊結構。

另外，特朗普則在Twitter上批評民主黨不作為，「現在那個不在為政黨希望對條款不作為」，並聲稱民主黨人默認落敗。