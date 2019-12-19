【彈劾特朗普】眾議院投票3名民主黨員倒戈　他們是誰？

特朗普彈劾動議獲眾議院通過，在431名可投票議員表決之下，兩項彈劾指控均獲過半數通過。但並非所有民主黨員均投贊成票，其中有2名議員在兩項投票中均投反對票、1名議員一項投贊成，一項投反對票、1名議員則投棄權票。

在第二項指控，有3名民主黨員投反對票。（Reuters）

兩項彈劾議案分別以230：197、229：198通過。民主黨有兩名議員在兩項投票中均投反對票，分別是早前據報轉投共和黨的范德魯（Jeff Van Drew），和反對彈劾的彼得森（Collin Peterson）。

彼得森表示他不是縱容特朗普，但是他認為彈劾特朗普缺乏兩黨支持，形容事件將會進一步分裂國家，因此決定投反對票。他沒有表示會轉黨或退黨。

戈爾登（Jared Golden）在濫權指控中投贊成票，但在阻礙國會指控中則投反對票。

至於加巴德（Tulsi Gabbard）是全場唯一投棄權票的議員，她表示在閱讀彈劾指控書所有內容後，無法得出應贊成為反對的結論，因此投棄權票。

眾議院所有共和黨員均投反對票，除了因被指濫用選舉資金，正準備辭職的亨特（Duncan Hunter），他被告知不可在議會上投票。

至於早前因公開批評特朗普、宣布退出共和黨的獨立無黨派人士阿馬什（Justin Amash），則與民主黨站在一起同投贊成票。他成為了全場唯一的獨立派。