美國對朝政策特別代表比根擔任副國務卿

美國參議院12月19日通過由現任美國國務院對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）擔任新任副國務卿的提名。有分析認為，在政界傳出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）可能辭職並競選參議員之際，比根2020年成為美國代理國務卿的機會亦增加。

美國有線新聞網絡（CNN）在19日的報道引述一國務院官員稱，比根成為副國務卿的任命獲得確認後，會保留其對朝政策特別代表的職務。

美國《時代》周刊11月19日的報道中引述3名共和黨重要成員稱，國務卿蓬佩奧有意辭職，2020年競選堪薩斯州參議員職位。 圖為他12月19日在國務院發表演講。（Reuters）

美參議院19日以90對3投票通過他的副國務卿提名。值得注意的一點是，是次任命通過發生在比根完成對韓、日的訪問後，在19日抵達中國並進行為期2天的訪問。

蓬佩奧有可能辭職競選參議員的傳聞也許不是毫無根據。他最近開設個人Twitter及Instagram帳戶，當中上載的照片可見他與其家鄉堪薩斯州的農民相處，以及為當地一個籃球隊打氣等。

蓬佩奧被視為特朗普的支持者，比根的黨派關係卻不太為外界所熟悉。後者曾為前總統小布殊（George W. Bush）以及共和黨議員從事幕後的外交政策工作。他在2018年8月獲蓬佩奧提名為國務院對朝政策特別代表。

比根來自密歇根州，他在未加入特朗普政府之前，曾任福特汽車（Ford Motor）負責國際政府事的副總裁。他1984年於密歇根大學（University of Michigan）取得俄語及政治學學位，1992年至1994年身在俄羅斯，在推廣民主的非牟利機構美國國際共和研究院（International Republican Institute）工作。