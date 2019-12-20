澳洲森林大火持續　兩名消防員喪生　總理莫里森提前回國

澳洲森林大火燃燒數周後仍未受控，其中在最大城市悉尼附近有兩名消防員參與救火時遇上車禍喪生，而正於海外休假的總理莫里森（Scott Morrison）亦於12月20日決定提前結束休假，回國指揮救援工作。

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW Rural Fire Service）專員菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）20日表示，一輛載有5人的消防車17日晚上駛到悉尼西南城鎮巴斯克頓（Buxton）附近時，路上一棵大樹突然倒塌並導致消防車翻側，導致2死3傷。菲茨西蒙斯指，兩名死者是36歲的奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）和32歲的基頓（Geoffrey Keaton），他們分別遺下同樣只有19個月大、出生日期相差兩日的兒女。

The 2 firefighters killed in a vehicle accident last night are Deputy Captain Geoffrey Keaton 32yrs & Firefighter Andrew O’Dwyer 36yrs, both from Horsley Park Brigade. Our thoughts are with their family, friends & fellow brigade members. #nswrfs pic.twitter.com/p3Y8zX3hBj — NSW RFS (@NSWRFS) 2019年12月19日

另外，當地較早時有3名消防員在撲救大火時被燒傷，其中兩名男消防員臉部及手腳受傷，需要由直升機送往醫院，另一名女消防員則由救護車送院治理。省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，三人現時情況穩定。

澳洲多處發生森林大火而導至人心惶惶，總理莫里森卻被發現與家人到夏威夷度假，因而惹來批評他對事件坐視不理，並將矛頭指向政府應對氣候變化的政策不足。

BREAKING: @ScottMorrisonMP spotted in HAWAII with Aussie holidaymakers. @7NewsAustralia #7NEWS #auspol pic.twitter.com/fZu0HfUaPf — Ben Downie (@Ben_Downie) 2019年12月19日

莫里森在消防員殉職的消息傳出後不久發聲明，向死者家人致以慰問。他稱自己原本在1月才放假，但因為要出訪日本和印度而提前，他為自己在這個時間放假而引起公眾不滿致歉，強調一直都有收到大火及新西蘭懷特島（White Island）火山爆發的善後工作報告，並表示正安排飛機回國。