【中美貿易戰】北京增購美國貨　彭博社：華府得不償失

美國和中國分別宣布達成首階段貿易協議。美國總統特朗普（Donald Trump）宣稱美國出口中國商品將增加一倍，總值2000億美元，兩年內大幅購買飛機、豬排等商品。不過彭博社12月19日報道指，中國增購美國貨未能補償貿易戰對美國帶來的經濟成本。

中國和美國達成首階段貿易協議，預計1月簽署。（路透社）

根據經濟學家的計算，美國關稅的影響，加上中國報復措施，2019年實質本地生產總值的損失達0.3%至0.7%。即使兩國達成首階段貿易協議，很多經濟學家認為關稅將延續下去。企業投資遇阻，不確定因素仍然存在，未來經濟增長將受到影響。

彭博社經濟部（Bloomberg Economics）估計，截至目前為止，2019年美國本地生產總值已經損失1340億美元，到2020年底損失將達總共3160億美元。

紐約聯邦儲備銀行（New York Fed）、普林斯頓大學（Princeton University）和哥倫比亞大學（Columbia University）的研究員指出，即使兩國達成最新協議，關稅為消費者帶來的成本為每年每戶831美元，即是對美國整體經濟每年帶來逾1060億美元的成本。關稅的成本將抹去中國增購美國貨帶來的收益。