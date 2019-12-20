美大型雞肉生產商料中國2020年初取消禽肉進口關稅

中國海關總署和農業農村部11月14日聯合發布聲明，解除中國對美國禽肉進口的限制。美國第三大雞肉生產商桑德森養雞場公司（Sanderson Farms Inc.）稱預計中國2020年初取消禽肉進口關稅。 中國增加購買雞爪、雞腳及雞翼尖，有助於兩國就貿易協議談判之際，增加美國對中國的出口。

中美展開多輪貿易談判後，在12月中達成首階段貿易協議。（AP）

彭博社12月20日報道，桑德森養雞場公司表示在2020年1月中美簽署第一階段貿易協議後的60至90天內，中國應會取消35%的關稅。公司行政總裁桑德森（Joe Sanderson）稱這將有助增加公司的銷售。



桑德森稱公司11月25日開始將雞爪裝箱，12月5日放進貨櫃箱，而且是裝滿整個貨櫃。他說會在本周再有12個貨櫃離開喬治亞州的廠房。

桑德森在公布業績後的電話會議上跟分析師說：「我們認為2020年1月上旬中國與美國將簽署協議，然後在接下來的60到90天後調降關稅」他表示：「我們預計會在1月向中國銷售一些產品，但在最初會有一些關稅。」

桑德森表示，在公司全力生產的情況下，將每年生產約8700萬磅雞爪，按當前價格計算可為公司帶來7100萬美元營業收益。關稅取消的話，營業收益可能會更高。他說：「我們很高興再次有資格向中國付計產品，並預計從開放市場中獲得實質好處。」