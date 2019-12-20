英國下議院表決《脫歐協議法案》　358對234票順利通過

英國保守黨在12月12日選舉取得大勝後，國會下議院12月20日隨即就首相約翰遜（Boris Johnson）的《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill）進行二讀，並且投票表決，結果以358票贊成、234票反對的比數，一如預期順利通過。下議院將在2020年1月初進一步辯論法案，之後會呈交上議院審議，以便英國趕在2020年1月31日脫歐。

修正版法案：禁止延長脫歐過渡期

這次《脫歐協議法案》為修正版，與10月時的版本不同，改變包括要求在法律上禁止延長脫歐過渡期，即是意味英國須在明年12月31日前與歐盟達成貿易協議，否則也會變成「硬脫歐」。其他改變又包括要求內閣官員每年匯報與歐盟的爭議、廢除失效法律等。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）12月19日到國會發表演說，她宣讀由政府撰稿的講辭時，便表明政府首要任務是確保英國在2020年1月31日脫離歐盟。

🔻英女王12月19日到國會發表演說的圖片🔻

明年初下議院進一步辯論法案

由於保守黨在選舉取得大多數的365個議席，故此外界早已預期法案會輕鬆通過。下議院將在2020年1月初進一步辯論法案，通過後會呈交上議院審議，以便英國趕在2020年1月31日如期脫歐。

下議院領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）19日表示，法案獲得通過後，國會將在1月7日至9日舉行有關辯論。