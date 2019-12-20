30年來最大規模反黑行動　意大利打擊黑手黨拘捕334人

意大利檢察官格拉泰里（Nicola Gratteri）12月19日表示，警方執行近年來最大規模的反黑行動，拘捕334名與意大利最大黑手黨光榮會（'Ndrangheta）有關聯的人士，包括一名總警監和一名前國會議員。

警方於清晨時份進行突擊行動，於意大利、德國、瑞士和保加利亞拘捕多人，涉嫌謀殺、勒索、放高利貸、企業詐騙和洗黑錢等。意大利境內的行動有2500名警員參與，主要集中於維博瓦倫蒂亞（Vibo Valentia），沒收1500萬歐元的財產。

被捕人士包括前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）意大利力量黨（Forza Italia）的前議員、卡拉布里亞（Calabria）沿海城鎮的市長和國家安全警察一名高層。

負責調查的格拉泰里指出，政客、律師、會計師、公職人員和法院文員均牽涉在內。他表示，黑手黨無法進行複雜的洗黑錢活動，所以需要專業人士協助。他形容，今次行動是自1984年打擊西西里島黑手黨（Sicilian Mafia）以來最大規模的反黑行動。

光榮會盤踞於卡拉布里亞南部，已經超越西西里島黑手黨成為意大利最強大的黑手黨，也是世界其中一個最大的犯罪集團。