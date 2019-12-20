伊朗總統訪日本會見安倍晉三　要求各國出力維持伊朗核協議

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）12月20日訪問日本並與當地首相安倍晉三舉行會談，魯哈尼對美國特朗普政府退出伊朗核協議表示「強烈譴責」，要求包括日本在內的各國為維持核協議作出努力。安倍則表明，會為緩和中東緊張局勢展開外交努力。

共同社報道，會談在首相官邸舉行，這是繼2000年伊朗時任總統哈塔米（Mohammad Khatami）後，19年來再有伊朗總統訪日。

安倍晉三：強烈期待伊朗完全履行核協議

報道稱，安倍在會談中表示強烈關注中東地區緊張局勢加劇的問題，日本將為緩和緊張局勢，盡可能發揮作用，他還稱，強烈期待伊朗完全履行核協議，為地區和平與穩定發揮建設性作用。

日本放送協會報道，估計在會面期間，安倍還有就日本政府擬向中東地區派遣自衛隊的計劃向魯哈尼詳細說明，安倍會指出由於日本8成以上的原油從中東進口，故此對日本而言，確保船隻航行安全非常重要，日本向該地區派遣自衛隊，旨在加大收集情報的力度，安倍希望藉此獲得伊朗方面的理解。

這是日本與伊朗兩國首腦繼9月在紐約後再次舉行會談。安倍今年也在6月訪問伊朗，除了魯哈尼外，他還與該國最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行了會談。