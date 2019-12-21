歐洲理事會新任主席米歇爾稱　尋求加深與中國經濟關係

歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel）12月19日在接受美媒採訪時表示，不會讓美國支配歐中關係。

他在接受《華爾街日報》訪問時也指出，歐盟的新領導團隊已將加深與中國的經濟關係定為優先任務，同時保護自己的市場。

他說會在新一年的年初遊說歐盟成員國，以一個更團結的方式面對北京政府。他指過去歐洲的在這方面的工作欠缺焦點。

他說歐洲會繼續跟華府討論其對華政策，但不會容許歐中關係由美國支配。他說：「我們並非美國較弱的一個夥伴。意思是我們能與美國進行強有力的對話。但與此同時，我們有自己的議程以及自己的利益。」

米歇爾稱歐中2020年有兩個計劃中的峰會，包括一個罕見的、所有歐盟成員國代表都會出席的聚會。他說希望在這些聚會上，與中國在貿易及投資方面取得快速進展。他說歐中應同意一個應對氣候變化的方法。此外歐洲應利這機會，改善歐洲企業在中國的市場准入。

米歇爾表示：「我們要停止表現得天真。如我們開放我們的市場，我們需獲得夥伴保證，其市場也會開放。」

歐盟與中國在2013年開始進行投資協議的談判，但因市場准入方面的意見分歧，導致進展有限。

米歇爾表示：「與中國進行有50個目標及50項利益項目的新峰會不是我所意願，」他說明年「將是歐盟與中國關係的關鍵時刻。」