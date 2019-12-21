佩洛西邀特朗普2020年2月4日發表國情咨文

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）致函總統特朗普（Donald Trump），邀他2020年2月4日到國會發表國情咨文（State of the Union）。在「通烏門」導致特朗普面對彈劾的陰霾下，白宮20日稱他已接受佩洛西邀請。

美國總統特朗普因「通烏門」面對彈劾，在這個背景下，白宮稱他已接受國會眾議院議長佩洛西邀請，在2020年2月到國會發表國情咨文。圖為他2019年12月20日在安德魯斯空軍基地發表講話。（AP）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）在20日的報道中認為，此舉顯示即使民主、共和兩黨在彈劾特朗普過程陷於意見分歧，佩洛西也避免重蹈2019年初的覆轍，讓總統國情咨文成為兩黨政治拔河的磨心。

美國會眾議院12月18日表決通過2項針對總統特朗普的彈劾條款，正式指控他濫用職權和妨礙國會。這令特朗普成為該國史上第3位被彈劾的總統。

特朗普稱希望盡快展開彈劾案審訊，惟佩洛西未有透露什麼時候將彈劾案送交參議院。她強調需了解參議院的審訊架構後才會展開下一步程序。另據美國全國廣播公司報道，麥康奈爾19日與民主黨籍參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）會面，討論參議院的彈劾審訊程序。

臨近聖誕節及新年，部分國會議員離開華盛頓並開始放假，預計參議院最快在2020年1月初才開始處理彈劾案。共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）19日表示，特朗普被除總統職務的機會是零。