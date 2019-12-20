適逢彈劾的民主黨初選辯論　美國問題遠不只特朗普一人

美國時間周四晚（19日）民主黨於洛杉磯舉行第六場總統初選辯論，同台七人表現機會大增，是近來幾場論壇中較為精彩一仗。時值眾議院彈劾總統特朗普，台裔楊澤安卻呼籲黨友別過於沉迷彈劾，而應該尋找特朗普本身能夠勝選之原因，可謂一矢中的。民主黨七子被問到由彈劾到氣候危機、醫保到弱勢群體、外交到競選資金等多項議題，亦提醒了美國社會待改革的範疇何等多。

距離2月3日愛荷華州的首輪總統初選僅個半月，此前僅餘今次及另一場1月14日的辯論，若然要於開票前扭轉形勢，此次辯論為絕佳良機。

新澤西州參議員布克（Cory Booker）以及夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）因未能達到參加辯論的民調門檻，前紐約市長、億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）亦因為自資參選，籌款門檻不達標而錯失機會，原來人滿之患之擂台上只剩七人，包括一直於民調中領先之三頭馬車，前副總統拜登（Joe Biden）、2016年初選參選人、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）三名年屆七旬的長者，以及近期在民調中急起直追，年僅37歲的印第安纳州南灣市長布達加智（Pete Buttigieg）。民調中處於個位數百份點的還有台裔美籍商人楊澤安（Andrew Yang）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、前對沖基金經紀施爾泰（Tom Steyer），皆於擂台上佔一席位。

楊澤安：為何特朗普勝選？

辯論一開首焦點自然落在近日美國政壇最火熱的彈劾議題。各參選人異口同聲，認為特朗普罪有應得，試圖向外國政府施壓，以干預明年總統大選之瀆職行為應受彈劾。只有楊澤安更深一層，呼籲黨友別過於沉迷彈劾特朗普，而應該尋找特朗普本身能夠勝選之原因。其指出現時國人對國會信任度跌至17%，亦不相信傳媒在報道真相。傳媒一直將俄羅斯、種族主義、臉書、希拉里電郵門歸咎為特朗普勝選原因，然而美國人深知於去屆倒向特朗普的中西部搖擺州份俄亥俄州、密歇根州、賓夕法尼亞州、威斯康星州、密蘇里州，喪失近四百萬製造業職位。而單以首輪總統初選所在地愛荷華州，近年亦經歷四萬職位流失。楊澤安警告民主黨人若將事事怪罪於特朗普，更多美國人將對民主黨失去其會回應他們訴求之信心。誠然，比起彈劾將特朗普廢黜，民主黨人仍有把之在票箱中罷免的可能。若民主黨人明知不可為而為之，純粹將彈劾當成一場選舉工程之政治操作，而漠視廣大選民的生計問題，亦將苦果自吃。

不過楊澤安尖銳提出美國之深層次矛盾外，其表現亦未有令人印象深刻。主持人亦問眾參選人少有的殘疾人士議題，問政府如何為需要特別照顧的青年融入社會。楊澤安以其患有自閉病的兒子為例，稱社會要不應混淆經濟價值及人類價值，要讓殘疾小孩知道身為一個美國人及人類，他們都有其內在價值，引來全場鼓掌。不過楊澤安很快又回到其「自由紅利」（Freedom Dividend）主張，向全體美國人每人每月發放1,000美元支票，協助其應付需要特別照顧之家庭成員開支。「自由紅利」的基本收入主張，為楊澤安最引人注目的政綱，亦為其人氣來源。其突破傳統政客形象的年輕企業家素人身份，不時提出與別不同的思維，亦為其深得民意支持的成因。

民主黨參選人楊澤安主張全民基本收入。（路透社）

如何改革稅制推動社會公平？

相反戴上眼鏡，手拿着筆，一副教授模樣，總會詳細列出政策細節的沃倫卻有更仔細的政綱。其以自己曾是特別教育教師之經驗，將向《身心障礙人士法案》全面撥款，而且將為欲獨立成家的人士提供房屋支援，並且確保殘疾人士跟其他人一樣得到同等薪酬待遇，被喻為「政策女王」的沃倫政策深度的確比楊澤安鮮明得多。而沃倫雖在民調中一度拋離桑德斯與拜登非常接近後又再度回落，但在此次辯論中卻再次綻放光芒。當其再度受到主持人對於其富人稅的政策受到經濟學家質疑，其簡單指他們錯誤，重申家財超過5,000萬美元的富豪，兩仙的富人稅根本傷不到其分毫，遑論會為國家經濟帶來負面影響。近來一直與沃倫針鋒相對的布達加智一如所料，以此指控沃倫過於極端，又指應作出可以兌現又不會損害經濟之聰明抉擇。

沃倫也不甘示弱，直指布達加智近期被傳媒踢爆，在掛上水晶吊燈的奢華酒窖舉行閉門籌款晚會，會中與金主喝着價值900美元的洋酒，更指民主黨人早已決定不會再容許億萬富豪在幕後欽點美國總統，並稱若你連身為總統參選人都不能向權貴說不，何以令選民相信其成為總統時可以向權貴說不。近來在民調中形勢造好，甚至在愛荷華州、新罕布什爾州兩個首輪初選州份中躍升為首名候選人的布達加智亦受眾矢之的。其一直標榜自己37歲之齡，更在上次辯論中諷刺在台上合共超過百年從政經驗的候選人，以突出其年輕活力破格形象，卻被同為溫和派的克羅布徹狠批，並如數家珍的列出自己、拜登、沃倫、桑德斯過往於國會推動之法案，稱其經驗及貢獻不應受貶損。布達加智又攻撃沃倫及桑德斯的大學全免主張，稱富有的一成人不應因此而免交學費，指只會免去年入息不過10萬美元的家庭大學學費。沃倫隨即反撃，指布達加智欲億萬富豪交一人的大學學費，他們卻想要億萬富豪交足夠的稅去為所有小孩交學費。桑德斯亦稱自己相信普及原則，就算特朗普子女欲上公立大學，他們亦應該能夠免費讀大學。

桑德斯亦將主力放於其最核心政綱的全民醫保。拜登及克羅布徹皆攻撃桑德斯的全民醫保，指其不切實際，認為容許公眾選擇，以免政府干預一些國民已跟僱主達成的私人醫保計劃，桑德斯則指此不會帶來任何實質改變，平均六萬美元年入息的美國家庭現時要負擔12,000美元的醫保費，而只有全民醫保方能改革現時複雜擁腫，目的只為保險公司及藥商累積每年逾1,000億美元財富的醫療制度，取消保費、掛號費、自付額及一切個人所需付費，令普通美國家庭負擔大減十份一，並指若然要令醫療保障成為真正給予所有美國人的基本權利的話，便必須挑戰保險業及藥業的霸權。

民主黨參選人布達加智不認同沃倫的左翼改革。（路透社）

對華鷹派成朝野共識

此場辯論亦為談及對華政策最多的辯論。被問道如何應對北京政府侵犯人權之行為，布達加智稱若北京要在香港重演天安門事件，將於自絕於自由世界，其保證將於外交及經濟上孤立北京。楊澤安稱其有親人居港，亦親身到過香港觀察，並指美國要在科技戰中急起直追，並以科技力量迫使北京屈服。拜登亦稱將會將維吾爾族再教育營一事搬上聯合國要求制裁，並加上海上軍事力量，於其軍事擴張上定下紅線。只有前對沖基金經紀施爾泰稍為溫和，稱美國需要遏制中國，但不應充當世界警察，又指中國為亦敵亦友，並非你死我亡之死敵，似乎在對華立場上，美國朝野兩黨未有太大差別，均主張對北京強硬。

此場民主黨總統初選辯論涉獵甚廣，而七人幾乎皆有就各項議題表現之機會，比起之前數場人滿之患之辯論，各名候選人之政策立場及個人形象愈加突出。布達加智冒起令之成為眾矢之的屬意料之事，而其跟沃倫的隔空針鋒相對在今次正式演變成短兵相接，亦是火花四濺。另一邊廂，政力捍衛全民醫保主張的桑德斯力敵拜登及克羅布徹的夾撃，甚至互相搶咪，亦是焦點所在。本來戰況膠着的選情，逐漸落入「埋牙」階段，煙硝味道亦愈來愈濃。然而，勝出黨內初選只為其次，最終能否入主白宮，還看候選人能否擴大民主黨之選民基礎，取得搖擺州分人口的支持。若然只能爭取同溫層內的認同，而漠視他們眼中的狂人特朗普也深得許多選民支持，最終也難以改變社會。