美國「星際客機」首次試飛　任務失敗將回程

美國波音公司（Boeing）12月20日首次發射載人太空船星際客機（CST-100 Starliner）。不過它最終沒有成功進入國際太空站的軌道，太空總署因此宣告是次計劃失敗。

波音公司生產的「星際客機」12月20日搭載在宇宙神5型火箭，從美國佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空。（AP）

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星際客機在美東時間上午6時36分，搭載在美國聯合發射聯盟公司（United Launch Alliance）的宇宙神5型（Atlas V）火箭上，從佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）空軍基地升空。

太空總署其後稱，星際客機因自動計時錯誤，未能按計劃進入太空站的軌道。署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）在Twitter推文解釋，飛船誤以為自己處於進入軌道階段，於是為此點火，結果耗用過多燃料。

波音公司則在記者會上稱，現在就說故障的確切原因是言之過早。波音防務、太空和安全集團太空與發射高級副總裁奇爾頓（Jim Chilton）表示，他們原本計劃星際客機可在國際太空站停留一周，不過按照目前情況，它將在22日啟程返回地球，屆時降落的地點是新墨西哥州的白沙（White Sands）。