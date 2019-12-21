印度反《公民身份法》修正案示威全國增至14死　莫迪召部長開會

印度12月20日有數千名示威者再次在全國多處上街示威，抗議「公民身份修正法案」（Citizenship Amendment Bill，CAB）。警方指，北方邦（Uttar Pradesh）的示威衝突中，至少有6人死亡、32人受傷。

印度首都新德里的示威者12月20日在賈瑪寺外聚集並抗議修正案。（AP）

北方邦包括首府勒克瑙（Lucknow）在內的多個地方12月20日發生大規模抗議活動。警察發射催淚彈試圖驅散示威者，示威者向警察投擲石塊。

據北方邦警寫察局長辛格（O. P. Singh）提供資料，警民衝突中至少6人死亡，32人受傷，144人被捕。辛格指，20日沒有人因警方開槍致死。

另外，印度首都新德里（New Delhi）達里亞根傑（Daryaganj）12月20日有6,000人聚集，警方用水炮驅散示威者，並拘捕34人。路透社指，達里亞根傑警署外有汽車燒着，數十名穿上防暴裝備的警員戒備。

印度國會12月12日通過《公民身份法》修正案，法案被指排斥伊斯蘭教徒。印度多市連日發生大規模遊行示威並引發騷亂，至今全國增至14人死亡。

路透社21日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）當天與部門局長開會，討論國內安全情況。