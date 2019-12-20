【新聞背後】印度用殖民時期「公安惡法」阻集結　扼殺集會自由？

印度連日爆發示威，反對國會通過《公民身份法》修正案。政府12月19日引用《刑事訴訟法典》（Code of Criminal Procedure）第144條，禁止民眾於首都新德里部份地區、德里（Delhi）、北方邦（Uttar Pradesh）和卡納塔克邦（Karnataka）部份地區示威。不過有人質疑，印度引用源自殖民時期的「公安惡法」，目的是扼殺憲法保障的集會自由。

第144條是什麼？

根據《刑事訴訟法典》第144條，法官有權在緊急情況頒令，限制民眾的個人自由。法令可以針對指定地區或整個市鎮，一旦生效，所有人都不准於公眾場所攜帶任何武器，包括粗棍、利器或槍械。

法令同時禁止四人或以上於公眾地方集結，否則將被指為非法集結。阻止執法人員驅散非法集結亦屬違法。政府也可引用條例截斷通訊。

法令最長只可以實施兩個月，邦政府有權延長法令最多至六個月。違反法令最高可被判監禁三年。不過大部份情況下，示威者被捕後數小時將會獲釋。

印度引用《刑事訴訟法典》第144條，禁止民眾集結，但仍無阻示威者走到街頭抗議。（路透社）

為何是「惡法」？

很多人認為，政府引用條例的目的是壓制示威。憲法專家巴蒂亞（Gautam Bhatia）指，問題在於第144條和憲法保障的言論自由和集會自由權利之間有衝突。

憲法容許政府基於公眾秩序，對言論自由和集會自由權利施加合理限制。法院過去裁定，只有煽動即將發生的暴力或騷亂的情況，才可以限制表達自由。巴蒂亞舉例指出，如果有暴徒集結，有人煽動暴徒縱火，便有權限制集會，但不能因為擔心部份人某刻暴力升級而限制集會。