朝鮮或將送「聖誕禮物」　美防長：已準備必要時今晚作戰

朝鮮就與美國進行核談判的自設限期12月底屆滿。美國防部長埃斯珀（Mark Esper）12月20日稱已準備必要時與朝鮮一戰，但表示希望兩國雙邊會談會重開啟。

美國防部長埃斯珀（左）與該國參謀長聯席會議主席米利（右）12日20日出席在國防部舉行的記者會。埃斯珀稱美軍準備好必要時今晚開戰，並有信心取勝。（AP）

埃斯珀20日於國防部舉行的記者會上表示，：「我們一直處於高度準備就緒狀態、準備好必要時今晚作戰並贏得勝利，我對此有信心。」他補充說：「我仍希望我們能再次啟動（無核化）進程以及仍然走在外交道路之上。」

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在與他一同出席記者會時表示，強調美國、日本和韓國在面對朝鮮並捍衛盟國方面的三邊合作堅如磐石。不過米利拒絕說明美國及區內盟國是否已加強準備，他僅說：「朝鮮已就各種各樣的事情予以表明，而我想您已留意到所有事情。所以我們已為所有事情做準備。」

除了美國，朝鮮之前亦表達其強硬的立場。朝鮮外務省負責美國事務的副相李泰成12月3日表示，朝鮮再次提醒美國年底美朝談判期限步步逼近，美國想得到什麼「聖誕禮物」，取決於華府的決定。有分析認為平壤政府或準備再試射洲際彈道導彈。此外朝鮮外務省發言人12月12日批評，在年底美朝談判期限逼近下，美國繼續加大對朝鮮的挑釁力度。發言人表示朝鮮再也沒什麼可以失去的，已做好對美國的任何選擇奉陪到底的相應準備。

美國在嘗試與朝鮮接觸，但朝鮮認為華府的言論以及派出軍機飛越朝鮮半島等行為是挑釁，對華府外交行動予以冷淡回應。

美國對朝特別政策代表比根（Stephen Biegun）20日結束訪問中國行程返美。他16日在首爾與韓國外交部韓半島和平交涉本部長李度勳會面時曾公開提議與朝鮮會面。韓聯社分析若比根能當天收到朝方回覆，或會直接前往平壤談判。不過比根的東北亞之行來到最後，他最終還是沒登上20日在中國北京首都國際機場飛往朝鮮平壤的班機。