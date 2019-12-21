美國高官評朝鮮人權狀況　平壤反擊：管好你的臭嘴

朝鮮外務省12月21日表示，對於美國助理國務卿早前妄稱擔憂朝鮮的「人權狀況」等說話，朝方形容這是火上加油的冒險行徑，反擊指若美國拿「人權問題」企圖瓦解朝鮮制度，必將為之付出沉重代價，更狠批美方「管好你那張臭嘴巴，不要胡說八道。」

美國總統特朗普（左）雖與朝鮮領袖金正恩（右）多番會面，但美朝談判之後亦陷入僵局（美聯社）

朝鮮：只會令半島形勢惡化

這次遭朝鮮批評的高官為負責民主、人權和勞動事務的美國助理國務卿德斯特羅（Robert Destro），他被指12月19日接受訪問時，對朝鮮的人權狀況表示擔憂，又稱必須參與行動，改變那些像朝鮮一樣、人權遭蹂躪的國家。

朝中社引述外務省發言人稱，美方這次借人權問題對朝鮮說三道四，表現了對朝鮮制度的反感成癮，是對朝鮮的嚴重政治挑釁，形容這種火上加油的冒險行徑，只會令本來已經尖銳的朝鮮半島緊張形勢進一步惡化。

朝方：美國沒資格干涉他國內政

朝方再反擊稱，美國自身沾滿殺人、強姦、種族歧視、虐待移民等種種蹂躪人權劣蹟，根本沒有任何名分和資格干涉他國內政，朝鮮直接向美方指「你聽着，必須管好你那張臭嘴巴，不要胡說八道。」又指一隻貓是永遠不會懼怕一隻吱吱喳喳的老鼠。

朝方又稱，朝鮮將進一步鞏固和發展最優越的朝鮮式社會主義，以法律實踐保障人民的人權。

近月一再登上朝鮮白頭山的金正恩（美聯社）

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