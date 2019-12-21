博爾索納羅稱美國不會向巴西加徵鋼鋁關稅

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巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）12月20日指出，美國總統特朗普（Donald Trump）於通電話期間對他表示，華府不會向巴西加徵鋼鋁關稅。

博爾索納羅表示，特朗普不會向巴西加徵鋼鋁關稅。（路透社）

博爾索納羅在社交媒體Facebook的直播片段指，較早前與特朗普通話，成功說服特朗普不向巴西的鋼材和鋁材加徵關稅。路透社引述知情人士確認，特朗普向博爾索納羅表示不會加徵關稅。

特朗普同日也在社交媒體Twitter表示與博爾索納羅通話，二人討論很多議題，包括貿易，形容兩國關係是前所未有的堅定。不過他未有提到關稅。

特朗普12月2日宣布向巴西和阿根廷徵收關稅，指控兩國主導大幅的貨幣貶值，批評這對美國農民不利。

博爾索納羅當時表示，將與經濟部長格德斯（Paulo Guedes）討論後回應特朗普的言論，並可能直接與特朗普談話，希望特朗普了解巴西的情況和不懲罰他們。

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