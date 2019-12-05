巴西出口中國的大豆意外鋭減　日媒披露關鍵原因

巴西在中美貿易戰中漁翁得利，農畜產品出口大幅增加，但眼下遇到了逆風，背後原因在於中國。

《日本經濟新聞》12月4日報道稱，從事農業領域諮詢業務的Agroconsult於11月28日發佈報告顯示，2019年至2020年巴西向中國的大豆出口將減少10％，預測巴西產大豆麪向中國的出口今後將會減少。中國是巴西的最大出口對象國，佔到整體出口的近三成。其中大豆和大豆加工品佔到巴西對華出口的三分之一，是最重要的出口品種。

報道稱，在中美貿易摩擦加劇的情況下，巴西大豆成為美國產品的替代品，2018年巴西大豆和大豆加工品的對華出口按年增長34％，以漁翁得利的方式實現了出口增長。

但進入2019年之後，這種特需突然終結。中國由於發生非洲豬瘟，生豬存欄量減少，對飼料的需求鋭減。巴西向中國的大豆和大豆加工品出口從今年3月起開始低於上年同期，7月至9月按年減少37.8％。1月至10月也按年減少26％，甚至低於2017年的出口數字。

路透社10月時曾引述知情人士透露，中國至少2020年上半年的大豆需求可能已經得到了滿足，尤其是考慮到非洲豬瘟帶來的需求下降因素就更是如此。

非洲豬瘟是中國大豆需求下降的主要原因之一。（VCG）

《日本經濟新聞》還指出，巴西政府正在推動豬肉的出口，1月至10月的豬肉出口額按年增長67.3％，呈良好勢頭。但對華豬肉出口總額原本就只有大豆和大豆加工品的四十分之一。2019年巴西的對華出口有可能時隔3年低於上年實際水平。

對巴西來說，美國是僅次於中國的出口對象國，但目前與美國的貿易也籠罩陰影。美國總統特朗普（Donald Trump）12月2日以「大幅貶值貨幣」為由，突然宣布對從巴西和阿根廷兩國進口的鋼鐵和鋁產品加徵關税。

報道還提到，巴西經濟在2015年和2016年創下連續2年負增長的記錄，復甦的腳步依舊沉重。在內需和投資復甦遲緩的情況下，形成了由出口拉動經濟的格局。但眼下由於鄰國阿根廷的貨幣危機，汽車出口下滑，還有受1月份發生的礦山潰壩事故影響，鐵礦石的出口也在下降，不利局面仍在繼續。