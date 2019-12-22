朝鮮勞動黨召開第七屆中央軍委第三次會議　討論加強自衛國防力量

美朝關係處於十字路口，朝鮮把國內發展重心轉移到經濟建設上的外部安全環境卻仍然不具備。朝鮮又重新開始考量國家安全問題和強化軍隊的防禦能力和組織建設問題。朝鮮領導人金正恩召開軍事會議，討論加強自衛國防力量事宜。

朝鮮官方通訊社朝中社12月22日報道稱，朝鮮勞動黨第七屆中央軍事委員會舉行第三次擴大會議。朝鮮勞動黨委員長、朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長金正恩出席並指導會議。

朝鮮領袖金正恩召開軍事會議：朝中社12月22日報道，朝鮮勞動黨第七屆中央軍事委員會舉行第三次擴大會議。圖為領導人金正恩在台上講話。（Reuters）

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報道稱，金正恩在擴大會議上分析並通報當前複雜的國內外形勢後說，將討論並決定順應形勢變化潮流和朝鮮革命發展的關鍵時期的要求，從軍事政治上進一步加強人民軍等國家全盤武裝力量的組織政治和軍事上的重要措施，還討論組織問題。

會議上，討論和決定更加切實實現並保證黨對國家全盤武裝力量的領導的組織機構上的措施。

報道稱，會議還就在國家防衛的全盤工作中帶來決定性改進的重要問題和繼續快速發展自衛性國防力量的核心問題進行了探討。

報道還稱，根據黨的軍事戰略，會議討論並決定了新設或擴編部隊、更改部分部隊編制、部署部隊等重要軍事問題及其對策。會議上，罷免和補選一些黨中央軍事委員會委員，並討論了有關免職，調職和任命一些武力機關指揮員和軍長的組織問題。但朝中社沒有具體報道加強「自衛國防力量」的方案和整編軍隊組織架構的細節。

據悉，在美朝核談判期限即將結束之際，朝鮮接連釋放危險信號，要改變對美政策，重回對抗道路。朝鮮外交部日前表示，朝鮮再次提醒美國年底期限步步逼近，促以實際行動回應朝鮮率先提出的方案。朝鮮甚至還威脅在聖誕節給美國送一份禮物，外界猜測朝鮮可能是要試射導彈。

美朝接觸告吹 美國威脅對朝鮮動武

美國國務院對朝特別代表比根（Stephen Biegun）於12月15日至19日開啟對韓國、日本的訪問，就朝鮮問題與盟國進行密切協調。在訪問韓國期間，比根曾在記者會上公開向朝鮮提議舉行會面，並表示「朝方應當知道如何跟我們接觸」。但他的這一提議未獲朝方任何回覆。

韓聯社稱，此次訪問中比根的「朝美接觸」目標「已告吹」。

比根後來增了訪華行程，於12月19日至20日訪華。 當時韓聯社曾分析稱，比根已表明接觸朝方的強烈願望，但比根在訪韓期間未能與朝方接觸。因此比根此次「閃電式」訪問中國，有可能「在北京秘密與朝接觸或直接訪問平壤」。

進入12月，美國對朝威脅逐步加戲加碼，各種高級別官員先後登場，半島局勢陡然緊張。12月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北約峰會上公開喊話朝鮮，稱「美國擁有強大的軍事力量，如果有必要，我們將使用它。」

12月8日，特朗普又在Twitter上發文稱，「朝鮮最高領導人金正恩如果以敵對方式行動，他可能會失去很多甚至全部」。

近日，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）再次威脅稱，若有必要，美國「今晚就可以開戰」。

12月20日，美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）更明確表態，美軍已「做好一切準備」。