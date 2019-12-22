法軍薩赫勒反恐「零戰火」膠着狀態　士兵得閒到「焗蛋糕」？

西非薩赫勒（Sahel）地區近年恐攻事件頻傳，突顯當地伊斯蘭極端勢力日益茁壯、影響範圍愈來愈大。而自2013年介入當地主導反恐行動的法國，一直在馬里（Mali）、尼日爾（Niger）和布基納法索（Burkina Faso）三國接壤邊境內，苦於遏止不斷發生的叛亂活動，甚至逐漸陷入不知真正敵人是誰的窘境。

身處三國邊境 法軍枕戈待旦

法國媒體報道，當夜幕降臨薩赫勒時，法國士兵把他們的裝甲車拉進一處防禦方陣內，像是美國舊西部時期的篷車定居者一樣。 巴蒂斯特上尉說：「我們正建立一個戰略營地，以便能在安全環境中過夜。它像個牛仔營地。」巴蒂斯特指揮的這座臨時基地內大約100名士兵。

但法軍並不是在草原上，而是在西非荒地上面對難以捉摸和殘酷的敵人。馬里、尼日爾和布基納法索三國邊境是聖戰士的叛亂中心，叛亂分子沿撒哈拉沙漠南部邊緣向外蔓延。他們的叛亂造成數千人喪生，迫使數十萬人離開家園，並讓世界上一些最貧窮國家遭遇嚴重經濟損失。

法國士兵透過戴於頭盔上的夜視鏡監視營地周圍，手上突擊步槍均已上膛。對法國4500名執行「新月形沙丘行動」任務的士兵來說，當在野外部署時，這樣的場景就會上演。

法國在2013年介入西非沙赫爾地區，圖為當時法國裝甲車朝尼日邊界前進畫面。 （AP）

戰車變成營地 士兵苦中作樂

法國媒體隨軍採訪為期兩周的「布爾古四世」（ Bourgou IV）演習，期間士兵們試圖把激進分子從邊境地區的森林與沼澤地中驅離。當地士兵也參與這次演習。這趟隨軍採訪發生於13名法國士兵於馬里北部因直升機相撞罹難的前幾個禮拜，這是法軍近40年來在單一事件中最慘重的傷亡。

13名法國士兵於馬里北部因直升機相撞罹難（AP）

每天晚上，士兵們把戰車拉入方陣並搭建臨時營地 ，以便能在幾天以來的漫長任務後暫時休息。一位名叫霍曼的下士在裝甲車上掛了個袖珍鏡子，用刮鬍泡修臉，在數公尺外曾學過烹飪的一名通訊兵及一名步兵，則用口糧中的朱古力焗蛋糕，更遠之處則見到其他士兵在打牌。法軍規定，士兵對外不能報全名。

當夜幕降臨，星星升上天空，臨時營地內的士兵們一一打開了口糧罐頭。這些富含蛋白質的口糧能滿足一整天所需熱量。每個士兵開玩笑地說着自己嘗到的口味。「BOAT」是法文中臨時營地的首字母縮寫。一位不願透露姓名的軍官說：「當我們聊BOAT時，人們認為我們是在Club Med渡假村。他們沒看見所有的後勤工作、維安及我們在戰區睡覺的事實。」

13名法國士兵於非洲馬里北部執行任務時因直升機相撞罹難，成40多年來最重大傷亡事故：

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睡眠成了奢望 戰場卻零交火

不過，並非所有人都能睡，一些士兵須站崗戒備，手持重型武器戒備。中士馬丁說：「我們觀察、尋找線索、尋找燈光、確認我們是否被發現。」步兵在拂曉時起床，整天扛着槍和重型裝備，有時他們一晚只能睡幾小時。

在安營紮寨後，士兵們發現一個人躲在不遠處的一棵樹，據信此人是個告密者。一名軍官並說：「東邊看到3名武裝人員，西邊看到了1名。」整個連隊於是開始穿上防彈背心，並開始裝彈，隨後他們發現了貨車並開火了數小時，並認為已摧毀其中一輛，但隔天早晨進行搜索掃蕩時，卻沒發現任何東西，既無貨車也沒聖戰士的屍體。

除這次攻擊以外，「布爾古四世」演習期間並未發生其他攻擊，但即便夜營時可獲得一些休息，壓力仍一直存在，許多士兵等着返回在馬利東北部的永久基地加奧，並感到不耐煩。羅曼說：「我們一直在這戒備。我現在雖然在刮鬍子，但若警報響起，我會重新戴上頭盔跟穿上防彈衣，臉上有着來不及擦掉的刮鬍泡。 」

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