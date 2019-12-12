【法國罷工】總理公布退休改革細節　工會聲言繼續大罷工

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）決定對退休制度「開刀」推行改革，引發全國大罷工。總理菲利普（Edouard Philippe）11日公布改革退休制度主要內容，並在2022年起，向首度踏入職場的人推行新制。多個工會表達不滿，聲言繼續進行大罷工。

法國總理菲利普12月11日公布改革退休制度主要內容，多個工會表達不滿，聲言繼續進行大罷工。（AP）

法國全國大罷工12月11日踏入第7日，菲利普透過電視講話，有必要推行退休金改革，以建立更公平的制度。

法國目前共有42種不同退休制度，政府計劃整合現有退休制度，劃一成單一計分制，以薪金、工時及年資計算「點數」。

菲利普指出，法定退休年齡維持在62歲，但會採取措施鼓勵民眾延遲退休至64歲。菲利普預計未來5年內，普遍僱員會在64歲退休，屆時可以取得滿額退休金。

退休金改革會分階段實施，計劃適用於2022年開始工作的人，並且不會影響1975年以前出生的民眾，所有符合工作年限的人將獲得最低每月1000歐元的退休金。當地消防及警務人員等公共部門員工，仍然有權提前退休。

工會團體指，新計劃內容未回應它們的訴求，各揚言醞釀下一波罷工與示威。