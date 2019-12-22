美國正式成立太空部隊　Space Force編制如何？　Budget有幾多？

美國總統特朗普（Donald Trump）12月20日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）簽署2020財年《國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），其中包括成立太空部隊（Space Force）。他形容，這是一個具有里程碑意義的成就。不過這項「成就」將會動用多少經費，部隊成員又是來自何方？

法案11日在眾議院獲得通過，17日再於參議院獲批。這是美國自1947年以來，首次組建的新武裝部隊。美軍在此之前還有陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊。太空部隊作為在美國武裝部隊的第六支部隊，與五軍平起平坐。

美國太空司令部從12月20日開始，正式更名為美國太空部隊。原屬太空司令部的1.6萬名軍人以及文職人員會分配給美國太空部隊。太空司令部司令雷蒙德（John Raymond）在未來也自然會負責帶領太空部隊。他還將在2020年12月成為美國參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）的成員。

法案禁止太空部隊錄用新人，也不能從陸軍或海軍調配任何士兵。不過，美國空軍部長巴雷特（Barbara Barrett）當天也表示，陸軍和海軍自然會是太空部隊的夥伴。太空部隊的總部將在未來60天內建於國防部「五角大樓」，預計初期會有約40名職員，最終目標則是擁有約200名員工。

圖為12月20日，特朗普在簽署《2020財年國防授權法》的儀式上給雷蒙德遞筆。（AP）

白宮原先申請7240萬美元用於組建太空部隊總部，不過最終獲批的經費沒有那麼多。2020財年《國防授權法》中列明，太空部隊獲批4000萬美元，用於運作與維護。另外，法案批給國防部的基礎開支為6350億美元，能源部的核武器項目有231億美元，軍事基地的緊急災難重建為53億美元，戰爭行動則有715億美元。

美國組建太空軍，印度及法國都有類似想要「駐軍太空」的舉動，這些行為引起其他國家包括中國在內的注意。印度總理莫迪員（Narendra Modi）3月27日發表全國電視講話，宣布該國科學家早前成功利用反衛星導彈，擊落一枚衛星。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月13日表示，2020年9月前在空軍內成立太空司令部，以提升國家防衛能力。

中國外交部發言人耿爽18日在例行記者會上表示，這再次表明當前外空武器化和戰場化風險日益上升，中方對此深感擔憂。外空是全人類的共同財富，確保太空和平利用，防止太空武器化和軍備競賽，不僅符合各國共同利益，也是各國共同責任。他還稱，當前形勢下，談判達成外空軍控國際法律文書的必要性和緊迫性進一步上升。我們希望國際社會特別是有關大國採取慎重、負責的態度，防止外空淪為新的戰場，共同努力維護外空持久和平與安寧。