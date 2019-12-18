美國參議院通過國防授權法案　建立太空軍

美國參議院12月17日以大比數通過涉及7380億美元的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），並隨即呈交總統特朗普（Donald Trump）簽署，他早前曾表明盡快讓它生效，為建立太空軍及改善聯府僱員福利等政策清除障礙。

特朗普表示成立太空軍是其中一個優先的軍事項目，因此表明會待參眾兩院通過《國防授權法案》後，會盡快簽署生效。（Reuters）

《國防授權法案》早前於民主黨控制的眾議院大比數通過後，17日於共和黨主導的參議院闖關，最終以86票贊成對8票反對，順利通過。特朗普曾於Twitter表示，該法案涵括自己的優先議題，因此會盡快簽署生效。

2020年財政年度的《國防授權法案》包括增加200億國防開支，國防部及能源部的國家安全計劃獲撥款6584億美元，另外有715億美元用於對外軍事行動開支，以及花53億美元作為當地天災的緊急維修費用。

而該法案的新重點提到向軍人加薪3.1%、首次為聯邦政府僱員提供為期12月周的有薪育兒假、以及正式設立太空軍。另外法案又提出一連串措施應對中國的潛在威脅，例如要求華府提交北京在海外投資及與俄羅斯的軍事關係，並一致支持香港市民捍衛權利及尋求自治，法案亦支持台灣提升防衛能力。

《國防授權法案》同時要求打擊朝鮮發展核武，利用制裁朝鮮出入口煤炭、原油等產品，以及對與平壤方面有業務往來的銀行增加懲罰等，務求減低朝鮮對東北亞地區盟友的威脅。