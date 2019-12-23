文在寅抵北京與習近平會面　稱美朝對話中斷對中韓均不利

韓國總統文在寅在12月23日前往中國，出席中日韓首腦會談。同日他先抵達北京，與中國國家主席習近平會面。

文在寅前往中國，準備參加中日韓首腦會談。文在寅在前往成都前先在北京與習近平會面。（Reuters）

文在寅在北京人民大會堂與習近平舉行會談。文在寅在會上表示，朝美對話中斷、朝鮮半島緊張局勢升級等情況對韓中兩國以及朝鮮都不利。文在寅稱希望兩國能進一步加強合作，把握難得機會取得積極成果。

文在寅稱讚中方為推進朝鮮半島無核化與和平進程發揮的重要作用，並邀請習近平在2020年訪問首爾。

習近平則表示，中韓兩國共同促進地區和平穩定與繁榮，維護多邊主義及自由貿易體系，在多方面有着廣泛共識。兩國向來是緊密合作的好朋友，也是好伙伴。習近平強調，當今世界正面臨百年不遇之大變局，中韓兩國應深化和發展戰略合作伙伴關係，不斷維護和擴大兩國共同利益。

同日前往成都與李克強會面

文在寅稍後會前往成都，在晚上與中國總理李克強會面。預料兩人將討論如何促進兩國之間在經濟、貿易、環境和文化方面的合作。

中日韓首腦會談將在24日於成都舉行，同日文在寅亦將與日本首相安倍晉三舉行會談。這可能是改善日韓關係僵局的契機，日本政府在20日表示會放寬部分對韓出口限制，被視為是向韓國釋出的友好訊息。