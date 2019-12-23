Banksy新作「伯利恆之疤」諷刺以色列圍牆

英國街頭藝術家Banksy聖誕節前展出一個以耶穌降生為藍本的藝術品「伯利恆之疤」（Scar of Bethlehem）。作品背景是一堵將約旦河西岸巴勒斯坦地區和以色列分開的隔離牆，牆上有一個顯眼的星形子彈孔，令人聯想起「伯利恆之星」（Star of Bethlehem）。

「圍牆隔開的酒店」位於伯利恆，鄰近用來分隔以色列和巴勒斯坦的圍牆。圖片攝於2017年3月3日。（AP）

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「伯利恆之疤」放置在耶穌誕生地伯利恆一間酒店中。這間名為「圍牆隔開的酒店」（Walled Off Hotel）是由Banksy在2017年開辦及設計。酒店所有房間都可以看到隔離牆，店內放滿Banksy的藝術品。

酒店經理Wisam Salsaa表示，Banksy正嘗試成為那些不能發聲的人的聲音。他指出，藝術品牆上的洞標記着隔離牆和伯利恆如今的生活，「Banksy正嘗試提醒世界，聖誕節發源地伯利恆上的人民沒有如世界其他人一樣慶祝聖誕節」。

伯利恆是耶穌誕生地，聖經記載耶穌出生時，上空有顆星星為他人引路，將他們帶到耶穌身邊。該星被稱為「伯利恆之星」。

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