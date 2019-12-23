德警搜戀童癖疑犯住處　驚見失蹤兩年半15歲少男　呆躲黑暗櫥櫃中

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德國警方12月20日在查緝販賣兒童色情光碟的民宅時，意外在屋內發現一名失蹤2年半的男孩，甚至身上還穿着跟當年一模一樣的衣服。警方表示，當時他們發現這名男孩躲在櫥櫃內，全身沒有傷痕，看起來也不像是被強迫的樣子。附近鄰居則指，從未見過這名男孩，但曾聽過房內傳來男生的尖叫聲。

《每日郵報》指出，德國警方在科隆（Cologne）以北99公里處的一個小鎮，準備對疑似販賣兒童色情光碟的嫌犯住處進行搜索時，意外在屋內櫥櫃發現一名男孩站在裡面。調查後發現這名男孩在2017年失蹤，而就現場狀況來看，男孩並沒有被強行留下的跡象，但他仍穿著和當年失蹤時一樣的衣服。

男孩的母親表示，當年她和男孩的父親離婚後，因無力獨自扶養小孩，所以將監護權交給前夫，不過就在前夫過世後，男孩就被送往政府的照顧機構。2017年6月11日失蹤當天，男孩說要去找朋友，中午發了最後一條訊息後便失蹤，手機也一直保持關機。男孩的失蹤案也在今年7月於「犯罪觀察」（CrimeWatch）網站上被提起。

「這兩年半以來，我一直想像再見到他會是什麼樣子。」男孩的母親說，目前男孩正在精神疾病醫院進行療養觀察，「他緊緊抓着我的手說，媽媽帶我回家，他的情況非常糟糕，這兩年多來他都沒有呼吸到新鮮空氣。」警方也已逮捕涉嫌綁架男孩的44歲嫌犯拉爾斯（Lars），目前尚未確定是否會起訴。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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