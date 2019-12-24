美國無視北京立場　強硬邀請中國加入削減核武器談判

美俄之間的《新削減戰略武器條約》2021年2月到期，美國無意在續簽，除非中國的能夠加入。美國日前還強硬邀請中國加入談判。

《華爾街日報》12月23日報道稱，特朗普（Donald Trump）政府12月20日表示，已正式邀請中國就軍備控制問題展開談判。白宮方面希望，這將向達成一個涵蓋美國、俄羅斯和中國所有核武器的協議邁出第一步。

美國國務院負責軍控的高級官員福特（Christopher Ford）12月19日向中方發出開啟雙邊「戰略安全對話」的邀請。

「我們希望儘快開啟這一對話，」美國國務院在Twitter推文稱。「我們期待北京方面的回應。」

報道稱，中國官員尚未就美國的提議發表評論，但已多次表示無意同莫斯科和華盛頓就一個三方協議展開談判，稱中國擁有的大約300枚核武器遠小於美國和俄羅斯的核武庫規模。

特朗普政府官員反駁說，中國的核能力正在加強，北京沒有理由再置身於軍控安排之外。

報道稱，雖然中國已公開拒絕加入一項新協議的想法，但據瞭解會議情況的核專家稱，一名中國外交官10月在聯合國的一個會議上對美方外交官表示，北京方面不清楚特朗普考慮的軍備控制提議是什麼，建議雙方的專家一起討論。

美國國務院在推文中稱，其提議與中國舉行的新會談將涉及磋商「降低核風險與軍備控制，以及這方面的未來」 ，但沒有提供進一步的細節。

曾擔任白宮國家安全委員會俄羅斯和歐洲事務主管、已於10月辭職的莫里森（Tim Morrison）稱，這是一個令人鼓舞的迹象，表明美國政府在努力推動中國進行談判方面取得進展。

美國總統特朗普12月3日在英國參加北約峰會時表示，俄羅斯「會希望」與美國簽署新的核導彈條約，並稱中國也會「有興趣」加入談判。

中國無意加入談判

美國此前就一直有意拉中國加入美俄之間的軍控談判，但是中國外交部發言人華春瑩12月11日在記者會上說，中方已多次重申,我們無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」,這一立場十分明確，也得到了包括俄羅斯在內的國際社會廣泛理解。美方在核裁軍問題上不斷拿中國說事，藉此逃避和轉嫁核裁軍責任，中方對此堅決反對。

華春瑩說，中方認為，作為世界上擁有最大和最先進核武庫的國家，美國應切實履行其核裁軍特殊責任，回應俄羅斯關於延長《新削減進攻性戰略武器條約》的呼籲,並進一步削減其龐大的核武庫,為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件。

中國外交部發言人陸慷5月16日表示，中國不會參加任何三邊核裁軍協議的談判，中方核力量維持在國家安全需要的最低水平，與美俄不在一個數量級，美國不應以其他國家為藉口，逃避自身責任。他還諷刺說：「美方是想把中國的核力量談到美國的水平，還是想把自己的核力量削減到中國的水平？」

俄羅斯的態度

10月14日在巴西金磚峰會後的記者會上，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在回答邀請中國加入俄美戰略武器談判的建議時表示，應該也邀請法國和英國加入。

普京在回答記者有關俄中美可能就限制戰略武器簽署三方協議的問題時表示：「為什麼只邀請中國加入談判，那也應該邀請法國和英國以及那些沒有正式被承認為核國家但是全球都知道的國家，而且這些國家也沒有隱瞞。」

普京在回答中國國家主席習近平如何看待俄中美可能簽署有關限制中程和短程導彈三方協議的問題時表示：「至於習先生如何看待簽署協議的問題，最好還是問他本人。我知道他的立場，我們已經進行過討論。」

普京表示，俄方根據中國外交部的聲明瞭解中國有關該問題的立場。

普京表示：「中國的立場在於其核導彈儲備目前明顯少於俄羅斯的和美國的。因此中國領導層認為，目前中國還沒有到需要參加這樣談判的時間。」